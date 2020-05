Antoine Djedou élu maire d’Abomey

L’installation des conseils communaux se poursuit ce vendredi 29 mai 2020. A Abomey dans le département du Zou, le Conseil communal a élu le maire, ses adjoints et les chefs d’arrondissements. Le nouveau maire Antoine Djedou est élu sur la liste de l’Union Progressiste (UP). Il a pour adjoints Gabriel Medehou et Laurentine Adossou Davo, respectivement premier et deuxième.

Liste des Chefs d’arrondissements

CA Zounzonmè : Assohoto Laurent

CA Detohou : Degbo Désiré

CA Agbokpa : Dagba Eric

CA Sehoun : Loucou Michel alias Alêkpéhanhou

CA Djêgbé : Matro Victor

CA Hounli : Azélokonon Emmanuel

CA Vidolé : Blaise Tchêkpo

A.A.A

29 mai 2020 par