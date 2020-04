Angélique lance une nouvelle version de “Pata Pata” pour sensibiliser

Angélique Kidjo se lance dans la lutte contre le coronavirus. La diva de la musique a revisité la chanson à succès ’’Pata Pata” de la Sud-Africaine Miriam Makéba pour sensibiliser sur la pandémie du Covid-19.

Selon l’UNICEF, l’ambassadrice itinérante Angélique Kidjo a réenregistrée le tube « pour diffuser des informations et de l’espoir en cette période de coronavirus ». Ayant reçu l’approbation des droits d’auteur, la chanson a été rééditée par UNICEF dans le monde entier.

Les paroles de ‘’Pata Pata’’ qui veut dire « touche touche » en Xhosa, langue parlée en Afrique du Sud, ont été modifiées afin de sensibiliser sur le coronavirus.

Angélique Kidjo dans la chanson dit que ce n’est pas le temps du toucher : « No-pata-pata... ». La star conseille aussi de rester à la maison et d’attendre, de garder les mains propres etc.

A en croire la diva Angélique, la chanson lui rappelle Manu Dibango, le célèbre saxophoniste décédé des suites d’un coronavirus. « Manu m’a inspirée. Miriam m’a inspirée. Et Pata Pata m’a donnée de l’espoir », a-t-elle affirmé.

« Nous savons tous ce qui doit être fait, mais nous savons aussi combien les communautés souffrent. Pata Pata a toujours été là pour les gens dans les moments de lutte. J’espère qu’il aidera une fois de plus. Et j’espère que de nos espaces confinés, nous pourrons danser une fois de plus », a ajouté la chanteuse.

L’UNICEF encourage les internautes à danser sur cette nouvelle version de « Pata Pata » et à partager leur vidéo sur les réseaux avec les #nopatapata et #healthyathome. Les meilleures vidéos seront sélectionnées pour le clip officiel de la chanson prévu pour la mi-mai 2020.

