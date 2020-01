Angélique Kidjo distinguée docteur honoris causa

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo sera honorée en Belgique le mois prochain. La diva recevra le mardi 4 février 2020 le titre de docteur honoris causa de l’Université de Louvain. Une distinction qui reconnaît les nombreuses actions menées en tant que femme engagée.

En dehors de la vedette béninoise, deux autres personnalités seront distinguées par l’université de Louvain. Il s’agit de l’Italien Nuccio Ordine, professeur de littérature à l’Université de Calabre et spécialiste de l’histoire de la pensée et le professeur François Taddei, ingénieur, généticien et chercheur interdisciplinaire de nationalité française.

« En honorant leurs parcours et leurs actions, ce haut lieu de savoir « veut mettre en lumière les valeurs qui lui tiennent à cœur et nous encourager à devenir citoyens et citoyennes du futur, à repousser les frontières du savoir, à réinventer les manières d’apprendre et à promouvoir, encore et toujours, l’accès à l’éducation pour toutes et tous », précisent les responsables de l’université belge.

Akpédjé AYOSSO

17 janvier 2020 par