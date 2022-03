Prof Amédée J. ODUNLAMI n’est plus

Le président honoraire de la Société Béninoise de Sociologie

et d’Anthropologie (SoBeSA), Prof Amédée Joseph ODUNLAMI n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022.

La SoBeSA en deuil. Son président honoraire Prof Amédée Joseph ODUNLAMI a rejoint la demeure éternelle samedi dernier. Le bureau exécutif de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie à travers un communiqué a présenté ses condoléances à la famille de l’illustre disparu.

« Le Bureau Exécutif de la SoBeSA s’associe aux membres individuels pour exprimer à la famille éplorée et à toute la communauté scientifique béninoise, ses condoléances les plus attristées », a écrit Roch HOUNGNIHIN, président du Bureau exécutif.

F. A. A.

14 mars 2022 par ,