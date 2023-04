Alain Orounla et des acteurs sensibilisent sur le phénomène

Le préfet du Littoral, Alain Orounla a procédé, mercredi 26 avril 2023, au lancement de la phase de sensibilisation de la campagne ‘’Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin’’.

Le taux de prévalence nationale en matière de travail des enfants a sensiblement baissé grâce aux actions menées par le gouvernement depuis 2016. Il est passé de 52,50 % en 2014 à 19, 19 % en 2022. « Le gouvernement veut encore aller plus loin. C’est pourquoi à travers le ministère du Travail et de la Fonction Publique, le gouvernement du Bénin a initié la campagne "Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin" », a indiqué Edgard Dahoui, Directeur Départemental du Travail et de la Fonction Publique. L’objectif de cette campagne lancée le 13 avril 2023, au plan national, est de renforcer la lutte contre les pires formes de travail au Bénin afin de maintenir la tendance baissière.

Au niveau du département du Littoral, le préfet Alain Orounla a mobilisé les artisans et les responsables des marchés pour la phase de sensibilisation. Le Bénin, informe le préfet, s’est engagé à respecter les droits des enfants à travers la signature des conventions internationales. « Cela nous oblige à lutter contre la maltraitance des enfants, à lutter contre le travail forcé et les pires formes de travail que nous imposons à nos enfants »,a souligné Alain Orounla. A l’en croire, les réformes du gouvernement béninois passent aussi par le renforcement des actions en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Il soutient que les enfants doivent être à l’école de préférence ou en apprentissage. « Quand ils sont en apprentissage, ils ne doivent pas être non plus victimes de maltraitance. La loi pénale existe depuis longtemps. Elle est parfois appliquée. Dès à présent, elle sera systématiquement appliquée. Les ambitions que nous avons pour notre pays doivent nous amener à éviter la répression », a ajouté le préfet du Littoral.

Une synergie d’action

La Directrice Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance a rassuré le préfet du Littoral de la disponibilité de son équipe pour que la lutte contre les pires formes de travail des enfants soit une réussite. « Je suis consciente de l’ampleur de ce phénomène dans le département du Littoral. (…) Les Centres de Promotion Sociale, les Structures d’accueil de protection de l’enfant sont également mobilisés pour nous accompagner. Je nous encourage à aller jusqu’au bout », a affirmé Geneviève Arawo.

Les associations des artisans se sont aussi engagées à agir contre le travail des enfants. « Nous avons vu la pertinence de la lutte enclenchée par l’Etat béninois. Nous ne pouvons rester en marge de cette campagne. Nous sommes là pour vous accompagner dans la sensibilisation », a déclaré Patient Hounsou au nom des associations des artisans. Pour Aimée Quenum, membre du Comité de gestion du marché de Gbégamey, la sensibilisation va s’intensifier dans les marchés pour de meilleurs résultats en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Après le lancement de la phase de sensibilisation à la Préfecture de Cotonou, Alain Orounla, les artisans, les équipes du ministère du Travail et celui des Affaires sociales ont fait une descente dans les marchés de Gbégamey et Fifadji pour sensibiliser les usagers.

Au terme de la campagne ‘’Tolérance zéro aux pires formes de travail des enfants’’, il est attendu comme résultats, la maîtrise du phénomène à travers des visites conjointes d’inspection et de contrôle dans les secteurs à forte prévalence ; l’identification et le retrait des enfants victimes d’exploitation économique, sexuelle y compris les Vidomègons (enfants placés) et ceux impliqués dans la mendicité. Ces enfants seront mis dans de meilleures conditions pour leur épanouissement. Aussi, des poursuites seront-elles engagées à l’encontre des auteurs, coauteurs et complices des pires formes de travail des enfants conformément à la législation en vigueur.

Akpédjé Ayosso

27 avril 2023 par ,