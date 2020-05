Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement béninois dans sa stratégie de dépistage de masse pour un retour à la vie normale a installé à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un centre de tri et de dépistage. Ainsi, tous les passagers seront désormais soumis à des tests de TDR et PCR. La compagnie Air France, dans le souci de faciliter le processus à ses clients, a publié un communiqué.

Selon de communiqué de Air France, les tests de TDR et PCR s’élèvent à 100.000 FCFA, soit 153 euros, payable en espèce et sont à la charge du passager dès son arrivée. Les passagers de la compagnie aérienne devront se présenter 48 heures après leur arrivée à Cotonou pour obtenir le résultat des tests et récupérer leur passeport. « Les sommes en espèces devront être présentées lors de votre enregistrement à Roissy », a précisé la compagnie aérienne.

Contrairement au passé, les passagers à leur arrivée à l’aéroport de Cotonou seront systématiquement dépistés et pris en charge s’ils sont déclarés positifs à la Covid-19. La mesure de confinement et de mise en quarantaine systématique est donc levée dans la perspective d’un retour à la vie normale.

F. A. A.

13 mai 2020 par