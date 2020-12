Abomey-Calavi reçoit Patrice Talon ce vendredi

La commune d’Abomey-Calavi accueille ce vendredi 11 décembre 2020, le président Patrice Talon dans le cadre de la tournée nationale de reddition de compte.

La rencontre va réunir les élus communaux, sages et notables, têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses, jeunes et femmes.

Tous les élus ne seront pas présents à cette séance puisque certains membres du conseil communal sont placés sous mandat de dépôt dans l’affaire des 39 ha.

Abomey-Calavi bénéficie de plusieurs projets du PAG à savoir : le projet Asphaltage, la modernisation des marchés régionaux, la construction des stades et de 20 000 logements sociaux et autres.

C’est l’occasion pour la population d’Abomey-Calavi de remercier le chef de l’Etat pour les actions réalisées depuis 2016.

