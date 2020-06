Abel Djossou nouveau maire de Bopa

La commune de Bopa située dans le département du Mono a son nouveau maire. Ce samedi 06 juin 2020, le conseiller Abel Djossou de l’Union Progressiste (UP) a été désigné pour diriger la commune pour les six prochaines années. Agonzan Marcel et Gbesso Désiré sont aux postes de premier et deuxième adjoints au maire.

La cérémonie d’installation des conseillers a été présidée par le préfet du Mono, Comlan Sèna Sèdzro Zinsou.

Liste des chefs d’arrondissements

CA Yegodoé : Gbogbota François.

CA Lobogo : Ossoué Diallo.

CA Possotomé : Sossou Marcel

CA Gbakpodji : Tossavi François

CA Bopa : Nago Germain

CA Badazouin : Hounsounnouvi Toussaint.

CA Agbodji : Sossou René.

6 juin 2020 par