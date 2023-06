Abdel-Kader Gbadamassi nommé au Conseil de l’Entente

L’ex-député du Bloc Républicain Abdel-Kader Gbadamassi a été nommé au Conseil de l’Entente.

Abdel-Kader Gbadamassi est nommé au Conseil de l’Entente par le président béninois Patrice Talon. L’élu de la huitième législature représente désormais le Bénin au sein de cette organisation de coopération sous régionale de l’Afrique de l’Ouest.

Le Conseil de l’Entente regroupe le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d’Ivoire. L’organisation a pour objectifs d’assurer la paix, la sécurité et la stabilité des Etats membres ; de promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les pays, sur la base de la fraternité et de la solidarité ; et de promouvoir l’intégration économique sous-régionale et le bien- être des populations.

A.A.A

1er juin 2023 par