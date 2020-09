AVIS DE RECRUTEMENT

Une structure de la place qui désire renforcer son équipe, recrute un spécialiste en communication.

NIVEAU D’ETUDE ET QUALIFICATIONS

Avoir au moins une licence (Bac+3) en communication, en relation publique, en journalisme ou en marketing ;

Avoir une expérience avérée dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de stratégie digitale ;

Disposer d’au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le secteur de la communication dont au moins deux en communication digitale ;

Etre bilingue (parler et écrire couramment l’anglais et le français) ;

Etre âgé de moins de 40 ans ;

Avoir de solides compétences dans la rédaction d’articles de presse et d’autres produits de communication ;

Etre prêt à travailler sous pression.

*DOSSIER DE CANDIDATURE*

1- Une lettre de motivation adressée au Directeur Général ;

2- Un CV détaillé précisant les contacts de trois personnes ressources dont deux pouvant attester de votre parcours professionnelle et un, de votre parcours académique.

3- Les copies des diplômes et attestations mentionnés dans le CV.

Envoyez le dossier complet à l’adresse électronique dossierderecrutement2020@gmail.com au plus tard le 30 Septembre 2020 à 17 heures.

18 septembre 2020 par