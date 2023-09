ASE présente aux acteurs les résultats sur l’impact Covid-19 dans 3 pays

African School of Economics (ASE) a organisé les 20 et 21 septembre 2023, à Abomey-Calavi, un atelier de dissémination des résultats de la recherche sur l’impact socioéconomique de la Covid-19 dans 3 pays africains (Bénin, Burkina Faso et Afrique du Sud).

Une soixantaine de représentants de ministères, de l’Institut national de la Statistique et de la Démographie (INStaD), des organisations, institutions et structures nationales ainsi que des chercheurs, enseignants et étudiants se sont réunis en ligne et en présentiel du 20 au 21 septembre 2023, sur le campus de l’African School of Economics (ASE) pour participer à l’atelier de dissémination des résultats de la recherche sur les impacts socio-économiques du Covid-19.

Selon Marcel Vitouley, assistant de recherche à ASE/IREEP (Institut de Recherche Empirique en Economie Politique), il s’agit précisément des résultats issus du projet « impacts socio-économiques de la Covid-19 sur les économies africaines, la cohésion sociale et la gouvernance : cas du Bénin, du Burkina-Faso et de l’Afrique du Sud ».

Ledit projet est financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI-Canada) et mis en œuvre par l’ASE Bénin en partenariat avec le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD Burkina Faso) et le Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR Afrique du Sud).

L’objectif du projet est de contribuer aux politiques et stratégies pouvant permettre de faire face aux effets immédiats et à long terme de la pandémie du Covid-19 sur les économies, la cohésion sociale et la gouvernance au Bénin, au Burkina Faso et en Afrique du Sud.

« L’atelier de dissémination nous a permis de présenter les résultats de nos recherches aux différents acteurs élaborateurs des politiques publiques mais aussi de recueillir leurs suggestions », a affirmé Marcel Vitouley.

Les participants à cet atelier, poursuit-il, ont posé des questions pertinentes pour mieux s’approprier des résultats.

Mieux faire face aux éventuelles crises

Les résultats ont été partagés à travers des panels thématiques sur l’impact économique de la Covid-19, l’analyse genre de l’impact de la Covid-19, et l’impact de la Covid-19 sur la cohésion sociale.

Les séances ont été l’occasion pour les participants d’examiner les résultats des travaux de recherche, de partager leurs connaissances et d’identifier les aspects à approfondir dans de futures recherches.

« Les principaux résultats mettent en évidence les impacts négatifs avérés de la pandémie du Covid-19 et des mesures politiques qui en ont découlé sur les conditions économiques et la cohésion sociale dans les trois pays étudiés », a confié Ségolène Eyebiyi, assistante de recherche à ASE/ IREEP.

Il ressort des résultats obtenus que la pandémie du Covid-19 a touché plusieurs couches vulnérables de la société, notamment les plus pauvres, certaines régions, les femmes, et les communautés LGBTQ (en Afrique du Sud).

« Les résultats soulignent également la nécessité d’une évaluation plus approfondie des réponses gouvernementales, en particulier en ce qui concerne l’aide gouvernementale, afin d’améliorer leur efficacité et de mieux cibler les personnes les plus vulnérables », a relevé l’assistante de recherche.

Cet atelier de dissémination des résultats de recherche, souligne-t-elle, marque « la conclusion d’une étape cruciale dans la quête de stratégies efficaces pour faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19 et pour mieux préparer nos sociétés à affronter des crises similaires à l’avenir ».

Damien Lankoandé du Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement n’a pas manqué de remercier tous les participants pour les échanges fructueux durant les deux jours de l’atelier.

Les suggestions des participants seront prises en compte dans la finalisation des documents élaborés selon Marcel Vitouley. Il sera procédé à la publication des résultats de la recherche via plusieurs moyens notamment les publications scientifiques, des partages de la documentation avec les parties prenantes, la participation potentielle à des séminaires scientifiques et des opportunités de collaborations futures avec les parties prenantes.

Akpédjé Ayosso

A propos de ASE

African School of Economics (ASE) est une université panafricaine fondée en 2014 par le professeur Leonard Wantchekon de l’université de Princeton. C’est l’expansion de l’Institut de recherche empirique en économie politique.

ASE propose des programmes d’études supérieures au niveau de maîtrise : Master en mathématiques, économie et statistiques (MMES), Master en administration des affaires (MBA), Master en études de développement (MDS) et Master en administration publique (MPA).

ASE dispose aussi d’un programme de formation des cadres et un doctorat. Les membres du corps professoral proviennent des meilleures universités américaines, canadiennes et européennes. L’Université est basée à Abomey-Calavi, au Bénin et a des campus en Côte d’Ivoire et au Nigeria.

ASE héberge des instituts affiliés, dont l’Institut de recherche empirique en économie politique (IREEP) et le Conseil panafricain de la recherche scientifique (PASRC).

Le Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le Développement (GRAAD) est à Ouagadougou, Burkina Faso.

Créé en 2010, il se veut un groupe de recherche, d’appui à l’encadrement et de formation ouvert à toutes les universités dans les espaces de collaborations possibles d’une part et d’autre, un partenaire pour la décision politique.

Le Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR Afrique du Sud) est une organisation indépendante à but non lucratif. Il s’engage dans la recherche, les interventions communautaires, l’élaboration de politiques, la prestation de services, l’éducation et la formation.

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) soutient et finance la recherche et l’innovation dans les régions en développement, et avec celles-ci, pour impulser le changement à l’échelle mondiale. Le Centre investit dans la recherche de haute qualité dans les pays en développement tout en partageant des connaissances avec des chercheurs et des décideurs politiques. Avec son siège à Ottawa, au Canada, le CRDI a cinq bureaux régionaux.

