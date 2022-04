APPEL A CANDIDATURE

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir au poste d’Administrateur Réseaux LAN/WAN.

1.- Missions

Assurer la configuration et le bon fonctionnement du réseau informatique (LAN et WAN)

Assurer la configuration et le bon fonctionnement des équipements de protection et de sécurité réseaux.

2.- Activités principales

✓ Assurer la configuration et le bon fonctionnement du réseau informatique (LAN et WAN)

✓ Assurer la disponibilité et la sécurité des équipements réseaux

Assurer la configuration des différents nœuds du réseau LAN /WAN

Faire un reporting journalier des activités et le transférer au service Helpdesk

Assurer la supervision du réseau LAN/WAN

Assurer une mise à jour régulière de l’architecture réseau d’interconnexion LAN / WAN

Veiller à la bonne application des politiques de gestion et d’administration du réseau LAN / WAN

Intégrer dans le réseau tous les équipements nouveaux après autorisation du chef division

Assister les utilisateurs dans l’utilisation des Outils mis en exploitation

Assurer la configuration des outils collaboratifs et leur bon fonctionnement.

Coordonner et piloter la mise en place de nouvelles solutions réseaux et communications unifiées.

✓ Assurer les accès au réseau

Analyser les causes et dysfonctionnement du réseau et proposer des solutions correctives.

Faire la sauvegarde sécurisée et régulière des configurations/données des équipements de l’infrastructure réseau

Faciliter l’accès des utilisateurs aux ressources du système d’information sur la base des politiques de sécurité en vigueur

Proposer, assurer l’implémentation et l’administration de solution d’accès sécurisée au ressources informatique de l’entreprise.

✓ Assurer le support aux utilisateurs

Résoudre les incidents communiqués par le Helpdesk.

Satisfaire les requêtes utilisateurs remontées par le Helpdesk.

Fournir au Helpdesk les procédures et documents nécessaires pour assurer un support de niveau 1.

3.- Profil

Formation initiale requise : BAC +3/5) – Option : Réseau Informatique ou Sécurité des Systèmes d’Information ou diplôme équivalent ;

Certifications : CISCO CCNA.

Age requis : 22/30 ans ;

Expérience requise : Au moins trois (03) ans dans le domaine des réseaux et système informatiques et de la sécurité des systèmes d’information, une bonne connaissance des équipements réseaux (Switch, routeurs, firewall, points d’accès), une bonne connaissance de l’adressage IPV4 et protocoles de routage statique et dynamique. Bonne connaissance des normes de sécurité des systèmes d’information. Il ou elle doit en outre connaitre les référentiels de bonnes pratiques dans le domaine des systèmes d’informations (ITIL, ISO 20000 IS0 27000).

4.- Compétences communes requises

A.-COMPETENCES ASSOCIEES

Maîtriser :

Les réseaux informatiques ;

les concepts et principes de sécurité dans le domaine informatique

l’environnement technique de la branche d’activité

le fonctionnement d’un réseau de téléphonie mobile ;

B.- CAPACITES LIEES A L’EMPLOI

Communiquer activement et développer un bon esprit d’équipe ;

Apprécier/analyser/anticiper les situations ;

Posséder un sens élevé des objectifs et résultats ;

Avoir des capacités de décision et d’adaptation ;

Posséder une bonne approche analytique ;

Respecter la confidentialité des informations ;

Communiquer et créer une relation de confiance avec les différents acteurs ;

Avoir le sens des responsabilités ;

Réactivité et Disponibilité ;

Bonne capacité rédactionnelle ;

Aptitude à convaincre.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège de 24 HEURES AU BÉNIN, (rue de la station BP en face de la mairie du 9ème arrondissement de Cotonou,) au plus tard le mardi 10 mai 2022 à 12 heures, un dossier de candidature comprenant :

• Une lettre de motivation manuscrite + une photo

• Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

• Copies non légalisées des diplômes et attestations.

N.B. : L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier et seuls les

Candidats présélectionnés seront convoqués.

28 avril 2022 par