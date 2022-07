ABECESA réunit des spécialistes autour des questions sécuritaires

L’Amicale béninoise du centre d’études stratégiques pour l’Afrique (ABECESA) a organisé, le 1er juillet dernier, un déjeuner de travail à Azalaï hôtel de la plage à Cotonou. Placée sous le thème ’’ L’extrémisme violent et genre ’’, la rencontre a permis aux participants d’échanger sur les questions sécuritaires d’actualité.



Le déjeuner de travail organisé vendredi dernier à Azalaï hôtel de la plage à Cotonou est la première activité grand public de l’Amicale béninoise du centre d’études stratégiques pour l’Afrique (ABECESA).

La rencontre a permis de présenter aux invités le nouveau bureau exécutif de l’Amicale.

Pour coller à l’actualité, les participants ont débattu du thème ’’L’extrémisme violent et genre’’.

Les sous-thèmes ont été développés par Dr Anouar Boukhars, spécialiste des questions de sécurité ; Mme Clarisse Blanche Sonon, Coordonnatrice du Réseau Social Watch ; et Mme Sylvie de Chacus, professeur à l’Université d’Abomey-Calavi.

La modération de la séance a été assurée par le vice-président de l’Amicale Général Étienne Adossou.

’’C’est pour se donner de la visibilité et coller à l’actualité en cherchant à mieux cerner, les enjeux de l’extrémisme violent, ainsi que le rôle de chaque segment de la société que l’ABECESA a initié cette première activité grand public du nouveau bureau exécutif’’, a déclaré le nouveau président de l’Amicale Rogatien Biaou, élu en mars dernier.

Cette activité est initiée à un moment où le nord Bénin est confronté aux menaces terroristes depuis novembre 2021. ’’Cette situation préoccupante et de plus en plus alarmante nous interpelle tous : Gouvernants ou gouvernés, partisans ou opposants, secteur public ou privé, structures gouvernementales ou non gouvernementales, collectivités locales ou organisations de la société civile. Nous sommes tous concernés’’, a lancé l’Ambassadeur Biaou.

A la clôture des travaux, le président de l’Amicale a exprimé ses remerciements aux participants, aux partenaires et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la séance.

L’Ambassadeur Rogatien Biaou n’a pas manqué de rendre hommage à Me Sadikou Ayo Alao, qui a présidé aux destinées de l’ABECESA pendant deux mandats.

Une délégation de l’Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité a aussi participé à cette activité de l’ABECESA.

L’Amicale est dérivée du CESA (Centre d’études stratégiques pour l’Afrique), basé à Washington DC. Il s’agit d’un organisme du Département de Défense des États-Unis, créé par le Congrès pour étudier les questions de sécurité touchant l’Afrique. Il sert de forum entre participants ou auditeurs civils et militaires.

Sur les 54 pays africains participants aux programmes du CESA, 32 ont déjà créé des associations nationales d’anciens auditeurs et auditrices appelées ’’Amicales’’.

L’Amicale du Bénin dénommée ABECESA regroupe d’anciens ministres, de parlementaires, de hauts gradés des Forces de défense et de sécurité, des diplomates, des magistrats de haut rang, des universitaires, des chercheurs, des experts et autres spécialistes des relations internationales, des avocats et autres membres de professions libérales, des représentants de la société civile, des élus locaux et autres personnes ressources.

3 juillet 2022 par