A DEUX VITESSES…

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que la décision, frappée au coin du bon sens, de la Police d’exiger comme dans tout pays normal, que désormais les passagers motocyclistes portent un casque, a suscité une véritable levée de boucliers, sur les réseaux sociaux et certains médias, où les plus malhonnêtes et cyniques, ont même parlé de décision anti-sociale. Mais malgré les temps qui sont durs, la très grande majorité des usagers s’est pliée à cette exigence et à cette normalisation des mœurs routières …

Depuis qu’il y a une nouvelle initiative pour mieux assainir les mœurs politiques et d’exigence d’effort électoral de la part des politiciens, par la réforme du Code électoral, ceux qui s’estiment victimes poussent des cris d’orfraie et dénoncent une politique d’exclusion et voudraient bien ne pas s’y plier, en espérant que la Cour Constitutionnelle cassera tout cela …

En tout cas si vous mes Neveux et Nièces vous n’avez pas compris que c’est cela on appelle la République à deux vitesses, sans casque, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

12 mars 2024 par