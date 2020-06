A 80 ans, le doyen des maires veut relever le défi

On connaît désormais les 77 maires élus ou désignés pour gérer les différentes communes du Bénin pour les 06 prochaines années. Parmi eux, deux retiennent l’attention. L’un pour son jeune âge (28 ans et porté à la tête de Kalalé), et l’autre 80 ans, ‘’le doyen des maires’’, qui veut relever le défi à Djakotomey.

A 80 ans, Bruno Fangnigbé a été élu à l’unanimité des conseillers, maire de la commune de Djakotomey. Le ’’vieux’’, comme on pourrait l’appeler, promet une « nouvelle ère », pour cette commune du département du Couffo. Une véritable source d’expériences, de savoir-faire et de savoir-vivre que les fils et filles de la localité entendent mettre à contribution pour le développement de la commune.

Pour le patriarche, c’est un vieux rêve qui se réalise avec son élection à la tête delà commune.

« (…) Pendant plusieurs décennies, j’ai mené de rudes combats pour prendre la tête du commandement de cette commune, sans jamais y parvenir. Mais il a fallu que le Seigneur, par personnes interposées, vienne me montrer le bon chemin en me conduisant à l’Union Progressiste pour que mon rêve devienne réalité. Moi, Bruno Mélagbéchi Fangnigbe, maire de Djakotomey, qui pouvait le croire ? Disons simplement que Dieu est grand (...) », déclaré l’édile de Djakotomey, après son élection.

C’est la première fois qu’un octogénaire est porté à la tête d’une commune au Bénin.

F. A. A.

10 juin 2020 par