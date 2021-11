98,1 milliards FCFA pour le ministère de la santé

La poursuite des réformes et projets en cours, la riposte contre la pandémie de Covid-19, la construction des hôpitaux de zone par département, le recrutement d’agents de santé, et autres coûteront 98 milliards 100 millions de francs CFA au Budget national en 2022, selon les prévisions budgétaires au Ministère de la santé.

« Le projet de budget de l’année 2022 du ministère de la santé tourne autour de 98 milliards 100 millions FCFA contre 91 milliards 800 millions en 2021, soit une progression de 6,7% », a indiqué le ministre de la santé, mardi 23 novembre 2021, lors de son passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Ce budget permettra l’opérationnalisation des réformes, de renforcer la riposte contre le Covid-19, d’investir dans les infrastructures sanitaires aussi bien en termes de construction que de réhabilitation, dans la prise en charge des questions relatives à la transfusion sanguine et de la mère et de l’enfant, le recrutement de plus de 1400 agents, etc.

« Nous allons continuer dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, la construction des centres de traitement des épidémies notamment à Abomey-Calavi, à Natitingou, à Parakou, à Lokossa, à Porto-Novo, à Abomey (…). Nous avons également prévu de pouvoir prendre en charge les maladies prioritaires comme le paludisme, la tuberculose, le Vih/Sida sans oublier les hépatites », précise Benjamin Hounkpatin.

