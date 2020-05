95 404 candidats inscrits au Baccalauréat 2020

L’examen du Baccalauréat 2020 aura lieu en dépit de la pandémie du coronavirus. La cellule de communication de l’office du BAC a présenté le point des préparatifs de l’organisation de l’examen qui enregistre 95 404 candidats.

Selon la cellule de communication de l’Office du Baccalauréat, 95 404 candidats sont inscrits au titre de l’année 2020 dont 35 049 filles et 60 355 garçons contre 100 024 en 2019, soit une baisse de 4 620 candidats.

Pour l’examen de cette année, 137 centres sont retenus contre 142 en 2019. Il y a 7 centres fermés (Lycée technique de Natitingou, CEG Lalo, Collège Catholique Notre Dame de Klouékanmey, CEG Littoral de Cotonou, CEG Djassin de Porto-Novo, CEG Application de Porto-Novo, CEG 2 Pobè) et 02 nouveaux centres dans la commune d’Abomey-Calavi (CEG Houèto d’Abomey-Calavi et le Collège privé Le Savoir d’Abomey-Calavi).

En raison de la pandémie du coronavirus, les mesures barrières seront respectées. Chaque candidat occupera une table pour la composition.

A.A.A

