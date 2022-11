8 nominations dans 5 ministères

En Conseil des ministres ce mercredi 02 novembre 2022, huit (08) nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation ; au ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ; au ministère de la Santé ; au ministère de l’Energie et au ministère des Enseignements Maternel et Primaire.

Au ministère de la Justice et de la Législation

Conseiller technique à la Formation continue :

Monsieur Fiacre Sourou LOKO HOUNKPATIN

Conseiller technique à la modernisation des Services judiciaires :

Monsieur Désiré SOUKPO

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances :

Monsieur Stanislas ALLAGBE

Au ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances :

Monsieur Louis Sourou BOSSA

Au ministère de la Santé

Directeur des Systèmes d’Information :

Monsieur Félicien Jean de Dieu C. GBENOUTIN BADE

Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

Conseiller technique juridique :

Monsieur Adéboh Andoche Al Fadel ADEGNIKA

Conseiller technique aux Affaires administratives et sociales :

Monsieur Sanni IDRISSOU

Au ministère de l’Energie

Directeur des Systèmes d’Information :

Madame Eunice France Eurydice PEDRO.

2 novembre 2022 par ,