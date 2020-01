792 recours traités en 2019 par Médiateur de la République

Plusieurs recours ont été traités en 2019 par le Médiateur de la République. Au total 792 réclamations venant des administrés ont été étudiés par Joseph Gnonlonfoun.

Le point des activités a été fait au cours de la cérémonie d’échange de vœux de nouvel an, au siège de l’institution à Porto-Novo. Contrairement aux années anterieures, 2019 a été bien fructueuses pour cette institution. 792 recours en 2019 contre 557 en 2018 et 473 en 2017.

Joseph Gnonlonfoun a félicité ses collaborateurs pour la réalisation de cette performance jamais égalée. « Nous nous sommes faits connaître. Nos compatriotes de l’intérieur savent de plus en plus qu’ils ont un instrument à leur disposition, qu’ils ont un intercesseur gracieux pour les écouter et les aider dans la quête de solutions à leurs problèmes », a déclaré le médiateur.

Par ailleurs, des audiences foraines ont lieu dans les départements notamment dans les communes de Matéri, Copargo, Malanville, Gogounou, Lalo et Covè.

Plusieurs activités sont à l’actif du médiateur au titre de l’année écoulée dont entre autres, le renforcement du capital humain, le pilotage d’outils d’aide à la gestion, de prévention des conflits et de communication sans oublier la coopération avec les institutions sœurs de la sous-région, de l’Afrique et du monde.

Aussi note-t-il la contribution de son institution dans le cadre des élections législatives de 2019 à travers la diffusion de messages itératifs sur la conciliation et la paix, sur le dialogue et l’entente entre les filles et fils du pays.

Pour le directeur de cabinet du médiateur, Zourkarnéyni Toungouh, un tel bilan aurait pu être meilleur si l’institution n’avait pas rencontré certaines difficultés en 2019. Au nombre de celles-ci, la faible couverture des audiences foraines qui est réduite à six communes par an depuis quelques années, et la non fonctionnalité des trois sièges de délégations régionales.

