734 millions FCFA pour la CDBH en 2025

Les prévisions budgétaires pour l’année 2025 à la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH), s’élèvent à 734 110 527 F CFA, contre 735 779 000 F CFA en 2024, soit une baisse de 0,23 %.

Pour la protection des droits humains en 2025 au Bénin, la Commission béninoise des droits de l’homme sollicite une enveloppe de 734 110 527 F CFA. Une délégation des membres de la CDBH, conduite par Serge Prince AGBODJAN a défendu le projet de budget de la Commission ce jeudi 28 novembre 2024, à l’Assemblée nationale. Les dépenses du personnel selon le document présenté à la représentation nationale, sont chiffrées à 437 499 527 de francs CFA ; les achats de biens et services pour 85 923 762 de francs CFA ; et les autres services évalués à 28 592 236 de francs CFA. L’acquisition de services et grosses réparations de matériels et mobiliers sont évaluées à 179 895 002 de francs CFA, et les autres transferts courants à 2 200 000 francs CFA, représentant les dépenses réparties.

Le budget présenté aux députés ne prend pas en compte les dépenses non réparties ; absentes dans le projet de budget 2025 de la CBDH.

29 novembre 2024 par ,