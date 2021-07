Je n’en revenais pas. Mes yeux devaient être brillants et tout ronds. En tout cas ma bouche est restée un moment ouverte. Je l’ai constaté après coup. Mon étonnement est d’autant plus grand que Arnaud, mon jeune frère, sorti d’une maladie, cours, depuis deux mois, derrière le remboursement de ses frais d’hospitalisation et de pharmacie. Comment est-ce possible alors que mon assureur me remette mon chèque trois jours seulement après que le procès verbal de mon accident de circulation ait été déposé ?

Arnaud justement qui a tenu à venir constater de visu cet exploit de mon assureur n’est plus à mes côtés. Je le cherchai des yeux mon chèque toujours à la main, puis je sorti du bureau de la caisse et le vis assis devant un agent entrain de signer des documents.

Arnaud l’interpellai- je ? Je te cherchais, que se passe-t-il ?

Tu vois bien non mon frère ? Je change d’assureur. Je choisi désormais 72h chrono comme toi me lança t-il sans ambages.

je soupirai. Sacré Arnaud ! Toujours aussi pragmatique. Il mérite bien son surnom : _Nono baba_ .

