710 Elèves-Agents de Police aguerris face aux défis sécuritaires

La deuxième vague de sept cent-dix (710) Elèves-Agents de Police enrôlés dans le cadre du recrutement de deux mille (2000) Agents de Police au titre de l’année 2022 est en fin de formation. Ces nouvelles recrues ont arboré leur galon et reçu leur parchemin, jeudi 18 juillet 2024, lors d’une cérémonie déroulée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Rehausser davantage l’image de la Police républicaine à travers le professionnalisme, le dévouement, la droiture et l’équité. C’est l’engagement pris, jeudi 18 juillet 2024, par la deuxième vague des Elèves-Agents de Police enrôlés dans le cadre du recrutement de deux mille (2000) Agents de Police au titre de l’année 2022, à la cérémonie marquant la fin de leur formation professionnelle et de port de galon.

Le Directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya a exhorté les sept cent-dix (710) Elèves-Agents de Police à un comportement irréprochable en toutes circonstances et à une culture effrénée de l’excellence. « De vos sacrifices et privations, dépendront la liberté et la sécurité des paisibles populations, gages du développement de toute notre société. Vous ne devez donc pas oublier que le peuple béninois attend beaucoup de vous ! (…) », a indiqué Directeur général de la Police républicaine.

Les nouveaux policiers doivent se sentir fiers d’appartenir à une noble corporation et œuvrer en conséquence pour sa grandeur, a conseillé le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou.

Ces nouvelles recrues ont bouclé trois (03) mois de formation militaire à Bembèrèkè et neuf (09) mois de formation professionnelle pluridisciplinaire à l’Ecole Nationale des Brigadiers et Agents de Police (ENBAP) à Porto-Novo. Les Elèves-Agents de Police ont été initiés, entre autres, aux techniques et tactiques policières, à l’entraînement physique et sportif. Une formation pluridisciplinaire qui leur a permis d’acquérir le « savoir, le savoir-faire technique et le savoir-être adaptés aux défis sécuritaires actuels et futurs ».

Le Major de cette promotion d’Elèves-Agents de Police est ANIGNIKIN Cossi Césaire au niveau des hommes. La policière IDANI N’koua Lamatou est Major chez les femmes.

M. M.

19 juillet 2024 par