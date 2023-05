Spiro, la principale entreprise de mobilité électrique en Afrique, célèbre fièrement son premier anniversaire en annonçant une étape importante dans son parcours vers des transports durables. La société a réalisé un exploit remarquable en déployant 7000 motos électriques dans la région, marquant ainsi une avancée majeure dans l’adoption de solutions de transport écologiques.

De plus, en tant que fournisseur d’énergie durable, Spiro a réalisé plus d’UN MILLION d’échanges de batteries au cours de sa première année d’activité. En tant que pionnier de l’industrie de la mobilité électrique, Spiro continue de révolutionner les transports en Afrique, et cette étape reflète son engagement à fournir des options durables et accessibles au plus grand nombre. Le déploiement de 7000 motos électriques souligne la dévotion de Spiro à transformer la mobilité urbaine et à réduire les émissions de carbone, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus vert.

Les motos électriques de Spiro offrent de nombreux avantages aux cyclistes et aux communautés. Ils offrent un mode de transport économique et efficace, en particulier pour les trajets de courte distance. Sans émissions d’échappement, ces motos électriques contribuent de manière significative à la réduction de la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air. Le fonctionnement silencieux de ces motos contribue également à créer un environnement urbain plus calme et paisible.

"Nous sommes ravis de célébrer le déploiement de 7000 motos électriques sur les routes", a déclaré Jules Samain, PDG de Spiro. "Cette étape est la preuve de notre engagement indéfectible envers une mobilité durable et notre vision de transformer le transport en Afrique. Nous croyons en la puissance de la mobilité électrique pour avoir un impact positif sur la vie des gens et sur l’environnement. Nous continuerons d’innover et d’étendre notre offre pour fournir des solutions de transport pratiques et respectueuses de l’environnement dans toute la région".

Les motos électriques de Spiro sont conçues pour être conviviales, fiables et sûres. Équipés d’une technologie de batterie avancée, ces motos offrent une conduite confortable et fluide, garantissant une expérience sans heurts pour les cyclistes. Avec le vaste réseau de stations de recharge de l’entreprise et son service client dédié, les utilisateurs peuvent profiter de la commodité et de la tranquillité d’esprit offertes par l’écosystème des vélos électriques de Spiro.

La réalisation du déploiement de 7000 motos électriques n’aurait pas été possible sans le soutien et l’enthousiasme des clients, des partenaires et de l’équipe dévouée de Spiro. Spiro exprime sa gratitude à tous ceux qui ont adopté la mobilité électrique et se sont joints au mouvement vers un avenir durable.

À l’avenir, Spiro reste déterminé à étendre sa flotte de motos électriques, à accroître l’accessibilité aux transports propres et à continuer de mener la révolution de la mobilité électrique en Afrique. La détermination de l’entreprise en matière d’innovation, de durabilité et de satisfaction de la clientèle prépare le terrain pour de futures étapes et renforce sa position de moteur de la mobilité électrique.

À propos de Spiro :

Spiro est la plus grande entreprise de mobilité électrique en Afrique, engagée dans la transformation du transport grâce à des solutions durables. Avec une large gamme de vélos électriques et une infrastructure de recharge étendue, Spiro propose des options de transport pratiques, respectueuses de l’environnement et économiques. Spiro envisage un avenir où la mobilité propre est accessible à tous et s’efforce d’être à l’avant-garde de la révolution de la mobilité électrique en Afrique.

Avec 7000 motos électriques sur les routes au Bénin, au Togo et au Rwanda, Spiro a récemment célébré 1 million d’échanges de batteries, avec des utilisateurs parcourant +26 millions de kilomètres grâce à des batteries électriques durables.

