7 sociétés agréées au Code des investissements pour divers projets

Sept (07) sociétés sont agréées au Code des investissements pour divers projets d’investissement. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 2 novembre 2022.

« Les sociétés concernées ont sollicité le bénéficie des régimes incitatifs du Code, en vue d’engager des investissements conséquents destinés au développement de leurs affaires. Ce faisant, elles contribuent au renforcement du tissu économique, satisfont à l’offre de produits fortement demandés sur le marché national et génèrent plusieurs centaines d’emplois », informe le Conseil des ministres. Le Conseil a accédé aux requêtes des sociétés ci-après, pour les régimes suivants :

Régime A

• 2MHCV SARL pour l’implantation et l’exploitation d’une unité de fabrication de tuyaux PVC, tube orange et accessoires à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi ;

• NATUFRUITS SARL pour l’installation et l’exploitation d’une unité agro-industrielle de transformation de l’ananas en jus à Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Régime B

• HG IMMOBILIER & CIE SA pour la construction et l’exploitation d’une unité de production d’agglomérés et de béton à Lohoussa, dans la commune d’Abomey-Calavi ;

• CAPITAL CORPORATION SARL pour la construction et l’exploitation d’une unité de montage de remorques pour camions, de tracteurs et d’équipements agricoles à Soyo, dans la commune d’Allada ;

• WAPACK INDUSTRIES SARL pour la construction et l’exploitation d’une unité de fabrication de carton ondulé, dans la Zone Industrielle de Sèmè, commune de Sèmè-Podji.

Régime C

• COCA COLA DONGA BOTTLING COMPANY SA pour l’implantation d’une ligne de fabrication de canettes et d’un complexe brassicole, dans la Zone Industrielle de Sèmè, commune de Sèmè-Podji.

Régime des investissements spécifiques

• SOCIETE DE SERVICES MEDICAUX ET DE LABORATOIRE (SOSEMEL) SA pour la construction d’un complexe médical au quartier Gbèdjèwin, dans la commune de Cotonou.

A.Ayosso

