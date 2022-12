7 986 centres de vote et 17 749 postes de vote ouverts le 08 janvier

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste des centres et postes de votes retenus pour les élections législatives du 08 janvier 2023. Au total, 7 986 centres de vote et 17 749 postes de vote seront ouverts sur l’ensemble du territoire national.

En prélude au scrutin législatif du 08 janvier 2023, la CENA a publié la liste des centres et postes de vote qui seront ouverts à travers tout le territoire national. L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a publié un document de 589 pages qui prend en compte les 12 départements, les 77 communes, les arrondissements, villages et quartiers de ville. L’information spéciale est relative aux centres et postes de vote. Pour la prochaine élection législative, 17 749 postes de votes répartis dans 7 986 centres de vote seront ouverts pour accueillir les 6,6 millions d’électeurs le 08 janvier 2023.

Dans le processus de déroulement de son chronogramme, la CENA va publier le 04 décembre prochain, la liste des agents électoraux (coordonnateurs d’arrondissements, assistants aux coordonnateurs d’arrondissements, les membres de bureaux de vote, etc). La grande étape du calendrier électoral est celle de la campagne électorale. Prévue pour démarrer le 23 décembre 2022, elle va durer 02 semaines, pour prendre fin le 06 janvier 2023 à zéro heure.

