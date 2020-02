65 candidats sélectionnés au terme de la 1ère phase

Une soixantaine de candidats a été présélectionnée dans le département du Couffo au terme des épreuves sportives organisées vendredi 14 février 2020.

La phase sportive du concours direct de recrutement de 600 élèves-agents au profit de la Police républicaine au titre de l’année 2019 s’est déroulée dans le département du Couffo sous la supervision du Commissaire Divisionnaire de Police, Abdoulaye Moro et du préfet Christophe Mégbédji.

Sur les 343 inscrits, 61 garçons et 04 filles ont été présélectionnés.

Les candidats qui ont participé à cette première phase du concours de recrutement d’élèves-agents de Police sont les démobilisés de la classe 2015 et les nouveaux inscrits.

Akpédjé AYOSSO

