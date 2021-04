6 personnes dont 2 responsables de coopératives agricoles arrêtés

Six personnes dont deux femmes ont été mises aux arrêts depuis une quinzaine de jours pour vente illicite de noix de palme. Ecoutées par le parquet du tribunal de première instance Porto-Novo, elles ont été déposées à la prison civile de Porto-Novo, le 24 mars 2021.

Six individus seront devant le tribunal de Porto-Novo le 19 mai 2021. Les faits remontent au 21 mars dernier. Suite à une dénonciation, la police a arraisonné à hauteur du camp militaire de Gbada (Dangbo) un camion transportant un chargement frauduleux de noix de palme en provenance de la localité d’Adido dans la commune de Bonou. Le convoyeur et deux de ses complices ont été interpellés.

Les enquêtes complémentaires effectuées plus tard ont permis de mettre la main sur d’autres personnes impliquées dans le trafic et la vente frauduleuse de noix de palme. Il s’agit notamment des nommés Firmin A., Géroé D., et Lucien T., respectivement président de la coopérative d’aménagement rural (Car) d’Adido, secrétaire de la même entité et chef d’une entreprise spécialisée dans l’achat de noix de palme.

Le procureur près le tribunal de première instance de Porto-Novo a ordonné leur détention provisoire au regard des preuves et des graves soupçons de détournement de régimes de noix de palme retenus à leur encontre.

Au Bénin, des coopératives sont chargées de l’exploitation des plantations de palmier à huile.

