6 jeunes arrêtés, 9 téléphones saisis à Houègbo

Six jeunes présumés cybercriminels ont été interpellés, vendredi 09 décembre 2022, à Houègbo dans le département de l’Atlantique lors d’une patrouille du commissariat de police de Houègbo.

Six individus dont la tranche d’âge varie entre 23 et 28 ans et à bord d’un véhicule marque SEBRING immatriculé B Y ont tenté de fuir à la vue d’une patrouille de police le vendredi 9 décembre 2022 à Houègbo. Mais ils ont été interpellés par la police.

Les six personnes avouent être des cybercriminels.

Neuf (09) téléphones portables Androïd ont été retrouvés sur eux lors de la fouille. Les téléphones contenaient des données qui renseignent sur la nature criminelle de leurs activités.

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, les six jeunes ont été placés en garde-à-vue au commissariat.

Les jeunes interpellés résident tous à Cocotomey, un quartier de la commune d’Abomey-Calavi. Il y a parmi les six cybercriminels présumés un étudiant, un imprimeur, un informaticien et un apprenti chauffeur.

13 décembre 2022