6 individus interpellés pour détention de produits psychotropes

Une opération policière dans le 5e arrondissement de Cotonou a permis d’interpeller dans la soirée du mardi 18 juin 2024, six (06) individus pour détention et usage de produits psychotropes.

Les éléments de la police républicaine ont fait une descente dans les quartiers de Xwlacodji, le long du littoral et Scoa Gbéto. L’opération a conduit à l’interpellation de six (06) individus pour détention, usage et commercialisation des produits psychotropes. Selon les sources policières, une quantité importante de ces produits illicites a été aussi saisie. Les 6 individus interpellés ont été placés en garde à vue.

A.A.A

19 juin 2024 par ,