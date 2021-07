58% de l’eau vendue en sachet est de mauvaise qualité

La qualité de l’eau commercialisée par les unités de production était au cœur d’un entretien avec le ministre de l’eau et des mines, Samou Adambi, mardi 29 juin 2021, sur Canal 3.

Selon le ministre de l’eau et des mines, Samou Adambi, environ 58% de l’eau commercialisée en sachet communément appelée ‘’Pure water’’ est de mauvaise qualité. Cela exposerait les consommateurs à de graves maladies dans cinq ou dix ans.

Compte tenu du risque, il a été procédé au contrôle des unités de production de l’eau. « Le constat est que la plupart de ce qu’on nous vend comme eau, ce n’est pas de bonne qualité. Les conditions de fabrication ne sont pas réunies. C’est dans des zones insalubres. L’environnement laisse à désirer et personne ne contrôle la qualité de cette eau. L’eau de forage, l’eau de puits et même l’eau de la Soneb, ce sont les trois sources », a déploré le ministre de l’eau, mardi dernier, sur Canal 3.

Selon les explications de Samou Adambi, la production de l’eau n’est pas interdite mais elle est réglementée. Mais les acteurs ne respectent pas les normes en la matière. Cette situation a conduit le gouvernement à taper du poing sur la table. « Nous avons décidé de fermer systématiquement, toutes les unités de production, où nous avons des eaux avec un taux de fluor supérieur à 2,5 mg par litre ou de nitrate supérieur à 70 mg /L. Les puits ordinaires que nous connaissons, il faut les fermer automatiquement », a indiqué le ministre.

