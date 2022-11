40 candidats suppléants attendus à la visite médicale Jeudi

Le chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises a invité 40 candidats suppléants à se présenter le jeudi 10 novembre 2022 à six (6) heures dans le cadre de la visite d’aptitude médicale de la deuxième vague du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022.

Quarante (40) candidats retenus sur la liste supplémentaire du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, deuxième vague, sont invités à la visite d’aptitude médicale prévue pour ce jeudi 10 novembre 2022 à six (6) heures sur les sites retenus à cet effet.

C’est au centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou que doivent se présenter les candidats des départements de l’Atlantique, du Littoral, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou pour la visite médicale d’aptitude médicale.

Les candidats des départements de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori, de la Donga et des Collines sont attendus à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou, selon un communiqué du chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises, Général de Brigade Fructueux Gbaguidi en date du 8 novembre 2022.

M. M.

LISTE DES SUPPLEANTS AU RECRUTEMENT MILITAIRE DE L’ANNEE 2022 (2ème VAGUE)

