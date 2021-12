4 morts, 10 blessés graves dans des accidents successifs

Deux accidents mortels sont survenus successivement dans la nuit du lundi 20 décembre au mardi 21 décembre 2021 à Adimalè, une localité de l’arrondissement de Sékou, commune d’Allada.

Quatre (04) personnes mortes calcinées, six (06) blessés, un bébé qui a survécu et un minibus irrécupérable. C’est le bilan d’un premier accident mettant en cause un minibus. Le véhicule en provenance de Sokoto au Nigéria a percuté les balises sur la route à la hauteur de Adimalè dans l’arrondissement de Sékou, commune d’Allada. Le minibus bus après plusieurs tonneaux, a fini sa course dans un ravin avant de prendre feu. Selon l’Abp, le deuxième accident est survenu lorsque les agents de police procédaient au dégagement de la voie. Un camion titan en provenance du port sec d’Allada a percuté les balises de sécurité posées après le premier accident. Le camion a ensuite cogné dans sa course folle trois autres véhicules. L’un des véhicules percutés par le camion a cogné à son tour une moto sur laquelle se trouvait un couple et deux de leurs enfants. La mère et un des enfants ont eu les jambes brisées.

Les blessés sont conduits d’urgence au centre de santé grâce à l’intervention sapeurs-pompiers du centre de secours d’Allada.

M. M.

