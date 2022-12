37 agents de santé à recruter dans le Borgou et l’Alibori

Le gouvernement a lancé le recrutement de 37 agents de santé communautaire qualifiés au profit des départements de l’Alibori et du Borgou.

Les candidatures au recrutement de 37 agents de santé communautaire qualifiés au profit des départements de l’Alibori et du Borgou sont reçues sur la plateforme ’’ emploisante.gouv.bj ’’

Les dossiers de candidature doivent être enregistrés sur la plateforme du 28 novembre au 12 décembre 2022 à minuit.

Le recrutement s’inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement du président Patrice Talon d’offrir aux populations une couverture sanitaire universelle conformément à la politique de santé communautaire adoptée en 2020. La phase pilote de mise en œuvre de la politique de santé communautaire démarre dans six (06) communes des départements de l’Alibori et du Borgou telles que Bembèrèkè, Sinendé, Nikki, Kalalé, Banikoara et Malanville.

CONDITIONS ET PIECES A FOURNIR AU RECRUTEMENT DE 37 AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE

