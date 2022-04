37 nominations dans 02 ministères

Des nominations ont été prononcées, ce mercredi 06 avril 2022, en Conseil des ministres. Il y a 37 nominations dont 01 au ministère de la Justice et de la Législation et 36 au ministère de la Défense Nationale.

Les nominations prononcées :

Au ministère de la Justice et de la Législation

Sur proposition du ministre

Greffier en chef près le tribunal de première instance de 2ème classe de Pobè : Monsieur Kouassi Mahuna Aubin TOGBENOU

Au ministère de la Défense Nationale

Cabinet du ministre

Directeur de Cabinet : Colonel Abdoul Baki SANNI BACHABI

Directeur adjoint de Cabinet : Colonel Blaise ADANDEDJAN

Secrétaire général du ministère : Colonel Sourou Mathias ALIZANNON

Secrétaire général adjoint du ministère : Colonel Koffi Norbert AGONTIGLO

Inspecteur général des armées : Colonel Bruno BABI FANOU

Inspecteur général des armées adjoint : Colonel Bouraïma B. L. YACOUBOU

Directeur de la coopération militaire et des opérations de paix : Colonel Guy Antoine ADJAHO

Directeur de la Participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public : Colonel Yessignon Armand HOUENOU

Directeur de la sécurité militaire : Colonel Nicaise HOUNDJREBO

Directeur des Systèmes d’Information : Colonel Tchankpega SANSIMA

Conseiller technique maritime : Capitaine de Vaisseau Ezin Albert BADOU

Conseiller technique à Logistique et à la Communication : Colonel Hossou Didier Gilles Maxime AHOUANVOEDO

Conseiller technique à la Stratégie : Capitaine de Vaisseau Régis AHOUEYA

Au haut commandement militaire

Chef d’état-major général : Général de brigade Fructueux C. A. GBAGUIDI

Chef d’état-major de l’Armée de terre : Général de brigade Abou ISSA

Chef d’état-major de l’Armée de terre adjoint : Colonel Tétédé IDJOUOLA

Chef d’état-major de la Garde nationale : Colonel Codjo François AMOUSSOU

Chef d’état-major de la Garde nationale adjoint : Colonel Faïzou GOMINA

Chef d’état-major de la Marine nationale : Capitaine de Vaisseau Jean Léon OLATOUNDJI

Chef d’état-major de la Marine nationale adjoint : Capitaine de Vaisseau Victorien SINHA

Chef d’état-major de l’Armée de l’air : Colonel Hermann William AVOCANH

Dans les organismes interarmées

Directeur central du génie des armées : Capitaine de Vaisseau Samson AHOUANMENOU

Directeur central du génie des armées adjoint : Colonel Jean-Claude CHANGO

Directeur central du service du commissariat des armées : Intendant militaire de 2ème classe Hervé DOSSOU-YOVO

Directeur du matériel des armées : Colonel Dominique MIGNONDO

Directeur du matériel des armées adjoint : Capitaine de Vaisseau Emile Simba SAMA

Directeur des écoles et des sports : Colonel Célestin Zinsou LOKO

Directeur central du service de santé des armées : Médecin-Colonel Léonce Djidjoho AHOUANVOEKE

Directeur du renseignement militaire : Capitaine de Vaisseau Virgile DADO

Directeur de l’organisation et du personnel des armées : Capitaine de Vaisseau Michel DAGUE

Directeur de l’organisation et du personnel des armées adjoint : Intendant militaire de 1ère classe Mohamed IDRISSOU

Directeur des systèmes d’information et de communication des armées : Colonel Chabi Idrissou SOULE

Au cabinet du Chef d’état-major général

Chef de la Division opérations et entrainement : Lieutenant-colonel Tchowa Pascal AFFORA

Chef de la Division soutien logistique : Colonel Roland Renaud KOUTON

Chef de la Division coopération et relations internationales : Colonel Edmond DIGNY

Par ailleurs, le Général de brigade Laurent AMOUSSOU est nommé Attaché de Défense près l’Ambassade du Bénin aux Nations Unies.

