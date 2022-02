327 artisans bénéficient de l’ARCH-Formation

Une cohorte de 327 artisans ayant bénéficié du volet Formation du projet Assurance pour le renforcement du capital Humain (ARCH) ont reçu leurs attestations vendredi 18 février 2022. l’aide remise des parchemins s’est déroulée au Chant d’oiseau de Cotonou.

Attestations de fin formation, messages d’encouragements et de soutien du gouvernement sont revenus à des artisans, vendredi 18 février 2022, lors d’une cérémonie présidée par la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé.

Ils sont 327 artisans issus de plusieurs corps de métiers à avoir bénéficié des formations, notamment en menuiserie-aluminium ; électricité-bâtiment ; peinture-bâtiment ; électricité photovoltaïque à relâche et plomberie. Ils ont reçu leurs parchemins à l’issue d’une formation qui s’inscrit dans le cadre du projet Assurance pour le renforcement du capital Humain (ARCH).

« Le volet formation de ce projet vise à fournir aux artisans béninois des formations techniques de courte durée leur permettant d’améliorer leurs compétences et leurs prestations afin d’accéder à de nouveaux marchés et d’améliorer ainsi leurs revenus et niveau de vie », a indiqué Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

A l’occasion de la remise des attestations, le Ministre des Petites, Moyenne Entreprises et de la Promotion de l’Emploi Modeste Tihounté Kérékou a invité les récipiendaires à tirer profit des connaissances reçues au cours des formations.

Présents à la cérémonie, le Représentant Résident du PNUD et le Responsable du PNHG, principaux partenaires de ces formations, ont dit leur plaisir d’avoir contribué à l’atteinte des objectifs du Gouvernement pour le bonheur des artisans.

Plusieurs artisans bénéficiaires ont été recrutés après ces formations pour intervenir sur des chantiers entrant dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du Gouvernement du Bénin.

M. M.

21 février 2022 par ,