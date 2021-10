325 coupures de 100 faux dollars et 2 fusils saisis à Banigbé

Des faux billets de banque et des armes à feu ont été saisis, jeudi 28 octobre 2021, chez deux individus à Banigbé, dans le département du Plateau.

Dans la nuit du jeudi 28 octobre 2021, l’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Banigbé a aperçu deux individus sur une moto de marque Haoujue à la hauteur d’Ifangni.

La personne remorquée sur la moto a subitement jeté une sacoche dans la brousse à la vue du véhicule de patrouille à la hauteur du pont Anadji.

Les agents de police se lancent alors à la poursuite du motocycliste et de son passager. Les deux individus ont été interpellés et ramenés à l’endroit où l’un deux avait jeté un sachet.

La fouille du sachet suspect a permis de découvrir trois cent vingt-neuf (329) faux billets de banque en coupure de cent (100) dollars US.

La police procèdera ensuite à la perquisition du domicile des deux suspects. Deux (02) fusils de fabrication artisanale y ont été retrouvés et saisis.

Poursuivis pour « détention de faux billets de banque et d’armes à feu », les deux individus ont été placés en détention provisoire. Ils seront présentés au procureur dans les prochains jours. La police est à la recherche de l’un de leur complice.

M. M.

29 octobre 2021 par ,