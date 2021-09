32 conservateurs promus pour la protection des ressources naturelles

De nouveaux galons pour 32 conservateurs promus aux grades supérieurs, mercredi 08 septembre 2021, à la Direction générale des eaux, forêts et chasse. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable Didier José Tonato.

Une cérémonie de port de galons s’est tenue dans l’enceinte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse à Cotonou mercredi 08 septembre 2021. Il s’agit de 19 conservateurs de deuxième classe promus conservateurs de première classe et de 13 conservateurs adjoints de deuxième classe promus conservateurs de première classe.

« (…) Je vous exhorte désormais à beaucoup plus de responsabilité dans vos actes. Les nouveaux galons (…) doivent être le signe d’un changement de comportement vis-à-vis de vous-mêmes, vis-à-vis des usagers et vis-à-vis de la gestion des ressources forestières de notre pays », a déclaré le Colonel Rémi Hèfoumé, Directeur des eaux, forêts et chasses aux agents promus.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable Didier José Tonato n’a pas manqué de rappeler aux récipiendaires la mission à eux confiée dans le cadre de la conservation de la biodiversité et de la promotion du reboisement et du tourisme, des priorités pour le gouvernement du président Patrice Talon.

« Vous servirez l’environnement et représenterez la loi et l’autorité, mais vous incarnerez avant tout un service public à visage humain. Cela suppose proximité, probité, rigueur, ouverture d’esprit, exemplarité. Vous devez donc vous investir avec courage, abnégation, patriotisme, honnêteté, volonté, loyauté et détermination pour accomplir avec succès les missions qui vous seront confiées », a exhorté le ministre Tonato.

