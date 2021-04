3 zones de Ouidah primées par la Fondation Moov Africa et l’Ong Bénin Ville Propre

La zone Savi-Gakpé, Ouidah centre, et la zone de Pahou ont été distinguées ce samedi 23 janvier 2021 dans le cadre du projet Ouidah Ville propre. Il s’agit d’un concours lancé par l’Ong Bénin Ville propre en collaboration avec, entre autres partenaires, la mairie de Ouidah, Bénin Control, Moov Africa, pour l’attractivité des villes. La cérémonie de remise de distinction aux trois meilleures zones de Ouidah s’est déroulée à la salle de conférence de la mairie, en présence de Christian Houétchénou, maire de la ville de Ouidah , Alain Adjibadé, président de l’Ong Bénin Ville propre, du Directeur départemental du Cadre de vie de l’Atlantique, de la représentante de la Fondation Moov Africa, du Directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du grand Nokoué(Sgds-GN). Les cadres et notables, autorités religieuses, les représentants des partenaires et la population de Ouidah sont mobilisés pour l’événement.

Démarrée le 19 septembre 2020 pour une durée de trois mois, cette première édition du concours Ouidah Ville Propre a connu son épilogue le 12 décembre dernier. Les 13 arrondissements ayant pris part au concours ont été regroupés par zones. La zone Savi-Gakpé vient en tête des zones propres avec 93, 95 comme moyenne, Ouidah centre est deuxième avec 78, 70, la zone de Pahou totalise 78, 13 comme moyenne et vient ainsi en troisième position. Elles ont été félicitées pour leurs efforts en vue d’un environnement saint et vivable. Ces trois meilleures zones récompensées par l’Ong Bénin ville propre vont bénéficier également d’importants projets.

Après la présentation des résultats, le maire de la ville a manifesté toute sa satisfaction et sa reconnaissance à l’endroit du président Alain Adjibadé de l’Ong Bénin ville propre pour cette initiative qui rend vivable et attractive la cité historique. Dans son discours, Christian Houétchénou a salué les efforts fournis par les 3 zones qui sont venues en tête sur les 5. « Les trois zones qui ont été reconnues première, deuxième et troisième lauréates de cette compétition vont recevoir des infrastructures, des aires de jeux pour permettre aux jeunes de pouvoir se réjouir, se divertir », affirme la première autorité de la commune. Elle précise que la mairie est en pourparlers déjà avec plein d’autres partenaires pour la mise œuvre desdites infrastructures dans les zones retenues.

D’autres projets en vue pour les zones sorties dernières

En dehors des zones primées et devant bénéficier des réalisations de la part du Conseil communal, des infrastructures seront aussi érigées dans les deux autres zones qui sont venues en dernière position. L’autorité n’entend pas laisser les 4ème et 5ème zones sur le carreau. « Je voudrais prendre l’engagement que le prix du maire qui va constituer également une infrastructure sera implantée dans la quatrième zone. Je m’engage personnellement à mobiliser les ressources financières avec les appuis des partenaires, des amis pour que nous puissions construire dans la zone de Djègbadji-Avlékété et Ouakpè une infrastructure également », a promis le maire devant les populations, cadres, notables et têtes couronnées de Ouidah. Il se réjouit du fait que la population de cette ville historique a acquis pendant ces trois mois la notion ‘’d’aller balayer leurs rues, leur maison et de rendre salubre leur communauté’’. « C’est une habitude que nous avions laissé depuis des décennies et que, aujourd’hui, nous reprenons progressivement », a-t-il reconnu.

La population invitée à redoubler d’efforts

Remerciant le Gouvernement du président Talon, la mairie de Ouidah pour sa participation active, les têtes couronnées, la police républicaine et les partenaires pour la réussite du présent concours dans la ville de Ouidah, Alain Adjibadé, président de l’Ong Bénin ville propre a exhorté la population à poursuivre sans relâche la campagne de salubrité dans les maisons, rues et dans les marchés pour que la cité historique de Kpassè reste toujours attractive et soit la meilleure grande ville salubre du Bénin à célébrer les années à venir.

Tous les partenaires au projet, la mairie et les Chefs d’arrondissement de Ouidah ont reçu chacun une distinction de la part de l’Ong Benin ville propre.

Boniface Cakpo

Quelques images

