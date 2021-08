3 présumés cambrioleurs interpellés à Bohicon

La police a procédé, vendredi 13 août 2021, à l’arrestation de trois hommes pour « vol et recel ». à Bohicon.

Un cambriolage a été perpétré dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020 dans une boutique au quartier Manaboè, arrondissement d’Agongointo, dans le département du Zou.

La police a retrouvé les objets qui avaient emportés à savoir un téléphone portable de marque Infinix smart 4 et une somme de cent cinquante (150 000) FCFA à la suite de l’interpellation de trois individus.

Les trois présumés cambrioleurs ont été arrêtés, vendredi 13 août 2021, à Ouassaho et à Zakpo.

Poursuivis pour « vol et recel », les prévenus seront présentés au procureur dans les prochains jours.

