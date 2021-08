3 cybercriminels condamnés à des peines de prison

5 ans d’emprisonnement dont 4 ans fermes et une amende d’1.000.000 FCFA chacun. C’est le verdict de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) contre 3 individus lundi 09 août 2021.

Les accusés, Achille Léornard Hounsa, Prince Carlos Hessou et Kamal-Dine Adjibadé ont été condamnés pour des faits d’ « escroquerie par le biais d’un moyen électronique » par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) lundi 09 août 2021. Ils ont écopé chacun d’une peine de 5 ans de prison dont 1 an avec sursis et d’une amende d’un million de FCFA.

