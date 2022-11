3 assaillants tués, armes et chargeurs retrouvés sur les lieux

Quatre (04) assaillants tués, armes, chargeurs et munitions retrouvés, deux (02) blessés du côté de l’armée béninoise. C’est le bilan des deux attaques enregistrées au Nord du Bénin, à Kérou et Kalalé au petit matin de ce vendredi 25 novembre 2022.

Des individus armés non encore identifiés ont attaqué, vendredi 25 novembre 2022, une position de l’armée béninoise à Kérou, dans le département de l’Alibori et à Kalalé, dans le département du Borgou.

L’attaque de la base militaire de Kérou a eu lieu entre 04 heures et 05 heures du matin. Les échanges de tirs ont duré plusieurs dizaines de minutes avant que le groupe armé ne prenne la fuite.

A Kalalé, dans le département du Borgou, des individus armés ont attaqué une position de l’armée béninoise vers 6h aux environs du village de Kaobagou.

Un militaire béninois est blessé au pied dans l’attaque mais sa vie n’est pas en danger.

Le bilan des attaques fait quatre (04) morts dans le rang des assaillants et deux (02) blessés du côté de l’armée béninoise.

Armes, chargeurs et munitions ont été retrouvés sur les théâtres de l’opération.

Des attaques djihadistes ont été également signalé dans le nord Togo ce même vendredi. Une position militaire a été attaquée à Tiwoli dans la région des Savanes, zone frontalière entre le Bénin, le Togo et le Burkina-Faso. 17 militaires togolais sont morts dans cette attaque qui a été revendiquée par JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), une organisation salafiste djihadiste.

Les attaques au Nord du Bénin et au Togo interviennent 72h après la conférence internationale sur l’Initiative d’Accra tenue les 21 et 22 novembre 2022 à Accra. Les chefs d’Etat et de gouvernement de dix pays ouest-africains, qui ont participé à cette réunion élargie à l’Union Européenne (UE), et à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont engagés à lancer une opération militaire d’envergure sur fonds propres pour endiguer la progression des groupes djihadistes du Sahel vers le Golfe de Guinée.

La conférence s’est tenue sur le thème : « Initiative d’Accra : vers une réponse crédible, préventive et coordonnée aux défis auxquels sont confrontés les Etats côtiers et sahéliens ».

Marc MENSAH

25 novembre 2022 par