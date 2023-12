3 Béninois et 1 Nigérian jugés pour complicité de trafic de drogue

En détention provisoire depuis mars 2023, trois Béninois et un Nigérian ont comparu, mardi 05 décembre 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour « complicité de trafic international de drogue à haut risque ».

Les complices du Néerlandais, Sol Jeffrey, condamné à 15 ans de prison ferme et 10 millions de francs CFA d’amendes le 30 mai 2023 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont comparu, mardi 05 décembre 2023, devant la juridiction spéciale. Il s’agit de trois Béninois et un Nigérian poursuivis pour « complicité de trafic international de drogue à haut risque ».

L’analyse du téléphone portable du principal accusé a permis aux enquêteurs de remonter aux quatre prévenus. Les complices étaient en contact permanent avec le Néerlandais.

Le Procureur a requis 10 millions FCFA d’amende et 7 ans de prison ferme contre le premier prévenu, 10 millions FCFA d’amende et 10 ans de prison ferme contre le deuxième prévenu.

Pour l’un des prévenus de nationalité béninoise, le procureur a demandé la requalification des faits en « corruption active dans le secteur privé » et une condamnation de huit (08) mois de prison et 1 million d’amende.

Il a été requis 15 ans de prison ferme et 10 millions FCFA d’amende contre le Nigérian.

Le dossier a été renvoyé au 19 décembre 2023.Le principal accusé a été arrêté le 15 février 2023 à l’aéroport de Cotonou en possession d’un sac à main dans lequel avaient été dissimulés 03 kilogrammes de cocaïne.

