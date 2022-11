2940 bouteilles de liqueurs et 800 litres d’alcool contrefaits saisis

Un réseau de fabrication frauduleuse de boissons a été démantelé, mardi 1er novembre 2022, à Lokossa.

Les agents des douanes en service à Athiémé ont arraisonné 2 940 bouteilles contenant de liqueurs frelatées déjà emballées, 175 litres reparties dans des bidons de 25 litres et 800 litres d’alcool. C’est lors d’une opération menée en deux temps le mardi 1er novembre 2022.

« Nous avons mis en place une équipe qui devrait suivre un tricycle chargé de marchandises douteuses et qui allait échouer dans la maison perquisitionnée », a expliqué Clément Hounkpè, Chef Brigade douanes à Athiémé sur la télévision nationale.

La douane a découvert ensuite dans l’arrière-cour de la maison des bouteilles de liqueur déjà emballées et des bidons de 25 L remplis.

Un présumé fabricant a été arrêté.

La douane a lancé les recherches pour retrouver le reste des présumés fabricants.

L’opération intervient à un mois des fêtes de fin d’année, une période où les produits contrefaits ou impropres à la consommation sont déversés dans les marchés. Mais la douane promet de ne pas baisser la garde.

« Ces fraudeurs ne sont pas prêts à arrêter. Nous allons multiplier nos actions sur le terrain pour pouvoir arrêter ces genres d’activités », a rassuré Bénoît Boko, receveur des douanes à Athiémé.

M. M.

3 novembre 2022 par ,