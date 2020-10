25 dossiers à l’ordre du jour

La 2ème session ordinaire 2020 s’est ouverte ce mardi 20 Octobre 2020. Les députés examinent une vingtaine de dossiers. Il s’agit, entre autres, du projet de Budget général de l’Etat, du projet de loi portant autorisation de ratification, du Traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires adopté, le 07 juillet 2017 à New York et signé par le Bénin, le 26 septembre 2018 ; du projet de loi portant autorisation de ratification, de la Convention portant création de l’Alliance pour le Bio digesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre, adoptée à Ouagadougou, le 04 octobre 2018 ; du projet de loi portant code de nationalité béninoise ; du projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin.

« Un ordre du jour achalandé d’importants et urgents dossiers les uns que les autres », selon Louis Vlavonou, président de l’Assemblée Nationale.

La deuxième session ordinaire s’est ouverte en présence du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des présidents d’Institutions, du Préfet de l’Ouémé, du Maire de Porto-Novo.

M. M.

Encadré

Les dossiers à l’ordre du jour de la session

