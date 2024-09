216 kg de produits pharmaceutiques saisis à Godonoutin

Les éléments de la police républicaine ont saisi, 216 kilogrammes de produits pharmaceutiques et cosmétiques contrefaits lors d’une opération menée lundi 16 septembre 2024, dans le marché de Godonoutin (Arrondissement de Agonkanmè) commune de Kpomassè.

La police républicaine poursuit avec la lutte contre le trafic et la commercialisation des produits pharmaceutiques contrefaits. L’opération menée dans le marché de Godonoutin dans la commune de Kpomassè a conduit à la saisie de 216 Kilogrammes de produits pharmaceutiques et cosmétiques contrefaits dans une boutique. Selon la police républicaine, « la personne mise en cause dans cette affaire nie pour le moment tout droit de propriété ». Une enquête est en cours afin de rétablir la vérité et de démanteler le réseau de distribution de ces produits illicites.

A.A.A

10 septembre 2024 par ,