2000 mini stations services bientôt opérationnelles

Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji a présenté le bilan des actions du gouvernement en vue de la formalisation du commerce de l’essence de contrebande au Bénin. Environ 2000 mini stations services sur une commande de 5000 sont déjà prêtes et seront bientôt mises en service.

On en sait un peu sur les actions entreprises par le gouvernement pour formaliser le commerce de l’essence de contrebande au Bénin. 2000 mini stations services sont déjà livrées sur une commande de 5000 au moins. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. Houngbédji a informé l’opinion au détour du point de presse du Conseil des ministres ce mardi 26 septembre 2023. Ces 2000 mini stations services déjà livrées selon le porte-parole du gouvernement, permettront de couvrir le Grand Nokoué, et les communes où il n’y a pas encore de stations services formelles. Wilfried L. Houngbédji a rappelé qu’à l’heure actuelle, il y a des communes qui, du fait de leurs positions, ont été assez désaffectées par le passé, et manque de ces genres d’infrastructures. Les projections du gouvernement à l’en croire, consistent à faire en sorte que les premières machines qui vont être déployées, servent ces communes. « Au fur et à mesure que le reste de la commande va arriver, cela va s’étendre à toutes les localités du pays afin qu’à terme, il n’y ait plus de façon structurelle, aucune raison qui justifierait que l’on importe de l’essence de contrebande, et qu’il n’y ait plus de localité au Bénin où l’on se rend sans pouvoir disposer d’une station formelle sur laquelle s’approvisionner en produits pétroliers », a expliqué Wilfried L. Houngbédji.

27 septembre 2023 par ,