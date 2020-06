200 plants mis en terre par les journalistes à Togbin-Daho

La première édition de la journée Presse Verte a lieu ce samedi 27 juin 2020 à la plage Togbin Daho dans la commune d’Abomey-Calavi. Organisé par le groupe de presse ‘’Le Fleuron’’ sous le haut parrainage de M. José Didier Tonato, l’évènement a connu la participation de plusieurs journalistes, du représentant du directeur général des eaux forêts et chasse et des autorités du ministère du Cadre de Vie et du développement Durable.

En ce mois de juin consacré à la biodiversité, les professionnels des médias ont à l’occasion de la première édition de la journée Presse Verte mis en terre 200 plants de cocotiers sur la plage de Togbin-Daho. Une activité qui cadre avec la mise en œuvre du 13ème objectif du Développement Durable à l’horizon 2030.

Le Directeur général de l’Environnement et du Climat (DGEC) Martin Pépin Aïna, a au nom du ministre du Cadre de Vie et du Développement témoigné sa reconnaissance pour cette œuvre utile. Il a invité les journalistes à accompagner davantage les actions du gouvernement via le ministère du cadre de vie dans la lutte contre les changements climatiques. Pour l’entretien des plants, la signature d’une convention est annoncée avec l’Ong Amshart en charge de l’assainissement de la plage.

A cette première édition, les meilleurs journalistes planteurs ont été récompensés. Les 5 premiers lauréats (organes de Presse) ayant mis en terre 20 plants en 20 minutes ont été primés. Royal TV a remporté le premier prix ; un trophée plus une médaille en or. Le 2eme lauréat ATV a gagné un trophée plus une médaille d’argent. Le 3eme, le 4eme et le 5eme lauréats respectivement Radio Planète, Banouto et Capp Fm sont repartis chacun avec un trophée plus une médaille en bronze.

La directrice générale du Magazine ‘’Le Fleuron’’ Cornélie Agossivi Ayité a félicité les lauréats et tous les journalistes qui ont pris part à cette première édition de la journée Presse Verte. Elle a lancé un appel aux institutions nationales et internationales afin qu’ils accompagnement le projet aux prochaines éditions.

A.A.A

