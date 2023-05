20 millions FCFA en soutien aux victimes de terrorisme à Kaobagou

Le gouvernement est allé au chevet des victimes des attaques terroristes dans la commune de Kérou, ce lundi 15 mai 2023. A Koabagou, l’Etat a apporté un soutien aux victimes et aux blessés par le déblocage ponctuel et exceptionnel d’une somme d’environ 20 millions de Francs CFA.

Les attaques des 1er et 02 mai 2023 à Kaobagou, une localité de la commune de Kérou dans le département de l’Atacora n’a pas laissé le gouvernement indifférent. Une délégation gouvernementale composée du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seïdou, du Ministre délégué chargé de la défense nationale Alain Fortunet Nouatin et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon ainsi que des cadres techniques, du préfet de l’Atacora et du maire de Kérou s’est rendue dans la localité, lundi 15 mai 2023. C’est pour marquer la compassion de l’Etat et de la nation toute entière aux populations meurtries par les attaques terroristes.

La délégation gouvernementale a échangé, à l’occasion, avec les populations sur la nécessité de collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité afin d’enrayer la menace terroriste. Les populations ont été rassurées de ce que la sécurité a été renforcée à travers un déploiement militaire et logistique supplémentaire.

Le gouvernement a procédé au déblocage ponctuel et exceptionnel d’une somme d’environ 20 millions de Francs CFA sa solidarité et son soutien aux victimes et aux blessés des attaques de Kaobagou.

M. M.

15 mai 2023 par ,