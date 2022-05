20 candidats non pré-sélectionnés figurent sur la liste des 54 admis

La liste définitive, sous réserve de réclamations, des 54 guides de tourisme à former est publiée ce 24 mai 2022. Seulement, à la surprise générale, 20 noms absents de la liste des pré-qualifiés pour la phase d’entretien se retrouvent sur la liste définitive. Par quelle alchimie ?

Le ministère de la Tourisme, de la Culture et des Arts a lancé le 28 mars 2022 le recrutement de 54 guides de tourisme pour un renforcement de capacités. Ceci, dans la droite ligne de l’ambition du gouvernement Talon qui s’est donné pour priorité l’assainissement du secteur du tourisme. Le processus lancé, les candidatures ont été enregistrées et le 3 mai 2022, la liste de 60 guides de tourisme a été rendue publique pour l’étape des entretiens.

Prévus pour les 5 et 6 mai, les entretiens n’ont lieu que les 10 et 11 mai 2022. Le 24 mai, la liste sous réserve de réclamation a été publiée. 20 noms y sont introduits frauduleusement car ces noms ne figuraient pas sur la liste des 60 pré-qualifiés. Toute tentative pour joindre la structure qui a piloté le dossier est restée vaine.

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts est interpelé afin que toute la lumière soit faire sur ce dossier.

Voici la liste des 20 noms :

N° 6 : AHOUISSOUSSI Josaphat Boko

N° 10 : ANATO Gérard

N° 14 : BIO SONKORO Zakari

N° 16 : BOKO Messie Toundé

N°23 : FAIZOUB Ahôwanou Dominique

N° 26 : GBEDJINON stadermin Sardou

N° 29 : HOUETCHENOU Sèna Codjo Constant

N° 33 : IBRAHIMA Aboudou Madjidou

N° 36 : KPASSENON Dossou Judicaël

N° 37 : KISSIRA Adam

N° 38 : KOUAGOU KIANSI Norbert

N° 42 : NABOGOU Winribassè Noël

N° 44 : N’TCHA M’Bodaloba Noël

N° 46 : OUOROU BADE Abdourazaki

N° 48 : SIDI IMOROU Zulkifl

N° 49 : TCHAMOU Thomas

N° 50 : TCHOKPONHOUE Elodie Sènami

N° 51 : TOVIEHOU Segla Adjimon Romaric Mathieu

N° 52 : WE MBAKOU Ambroise

N° 53 : YETEMA lama Jean-Paul

