2 ouvriers maçons meurent sur un chantier

Deux ouvriers maçons sont morts, jeudi 26 janvier 2023, en réalisant la fondation d’un ouvrage à Agla Ahogbohoué, un quartier sis dans le 13è arrondissement de Cotonou. Le troisième a été sauvé de justesse par les sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés dans la matinée du jeudi 26 janvier 2023 de ce que trois ouvriers maçons étaient bloqués dans une fosse à Agla Ahogbohoué, un quartier de Cotonou. Seul un des ouvriers a été sauvé. Les deux autres sont morts.

Selon le survivant, le drame est survenu par manque d’oxygène à l’intérieur de la fosse.

« C’est l’ouvrier de teint noir qui est allé en premier et il ne pouvait plus ressortir à cause du manque d’oxygène alors qu’un parmi nous était déjà allé dans la fosse hier et a vécu la même situation. Mais il en est ressorti. C’est la même situation qui s’est produite aujourd’hui. J’étais retourné dans la fosse pour porter secours aux deux autres, j’ai pris par la corde pour descendre dans la fosse et nous trois n’arrivions plus à ressortir. Mais heureusement pour moi, j’ai été sauvé par les sapeurs-pompiers. En fait, moi j’étais juste venu pour les aider creuser pour faire la fondation », a témoigné le survivant.

Les ouvriers réalisaient les fondations qui serviraient de points d’appui à un ouvrage en construction lorsque le drame s’est produit.

